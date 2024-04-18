Атака дронов: по Украине двигаются вражеские беспилотники

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 18 апреля 2024 года враг запустил ряд беспилотников на территорию Украины.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Они опасаются, что
- шахеды в направлении через Винницкую и Черкасскую области курсом на север.
- Группа ударных БПЛА вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей курсом на северо-запад.
- Шахед из Одесской области курсом на север.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
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