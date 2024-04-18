Атака дронов: по Украине двигаются вражеские беспилотники

В ночь на 18 апреля 2024 года враг запустил ряд беспилотников на территорию Украины.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Они опасаются, что

шахеды в направлении через Винницкую и Черкасскую области курсом на север.

Группа ударных БПЛА вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей курсом на северо-запад.

Шахед из Одесской области курсом на север.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

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