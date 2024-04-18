По предварительной информации, сбили вражеский беспилотник.
В ночь на 18 апреля 2024 года в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.
Об этом пишет Общественное.
По информации мониторинговых каналов, украинские военные сбили вражеского беспилотника.
Сразу после этого в области объявили отбой воздушной тревоги.
Также Воздушные Силы ВСУ сообщают еще об одной группе шахедов из Херсонской области курсом на северо-запад.
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