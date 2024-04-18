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В Хмельницкой области слышны звуки взрывов

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов

Враг продолжает использовать беспилотники / Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, сбили вражеский беспилотник.

В ночь на 18 апреля 2024 года в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.

Об этом пишет Общественное.

По информации мониторинговых каналов, украинские военные сбили вражеского беспилотника.

Сразу после этого в области объявили отбой воздушной тревоги.

Также Воздушные Силы ВСУ сообщают еще об одной группе шахедов из Херсонской области курсом на северо-запад.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

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