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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Лига чемпионов / Фото: Associated Press

Борьбу в самом престижном еврокубке продолжают восемь клубов.

9/10 и 16/17 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

В этой стадии самого престижного евротурнира принимают участие восемь клубов, которые сумели преодолеть 1/8 финала: "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити", мадридский "Реал", "Барселона", "Арсенал", дортмундская "Боруссия" и "Атлетико".

Согласно результатам жеребьевки, "Арсенал" украинца Александра Зинченко за выход в полуфинал сразится с мюнхенской "Баварией", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет с действующим обладателем трофея "Манчестер Сити".

Отметим, что уже известна сетка турнира вплоть до финала. Победитель пары "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли ПСЖ – "Барселона". Другую пару 1/2 финала составят триумфаторы противостояний "Арсенал" – "Бавария" и "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".

Первые полуфинальные матчи запланированы на 30 апреля/1 мая, ответные игры – 7/8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Плей-офф. 1/4 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 9 апреля
22:00 Арсенал Лондон АРСЕНАЛ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ _:_
22:00 Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_
Среда, 10 апреля
 22:00 Атлетіко Мадрид АТЛЕТИКО Боруссія Дортмунд БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_
22:00 Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Барселона БАРСЕЛОНА _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 16 апреля
22:00 Барселона БАРСЕЛОНА Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_
22:00 Боруссія Дортмунд БОРУССИЯ ДОРТМУНД Атлетіко Мадрид АТЛЕТИКО _:_
Среда, 17 апреля
22:00  Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ _:_
22:00 Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД _:_

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