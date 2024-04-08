Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Борьбу в самом престижном еврокубке продолжают восемь клубов.

9/10 и 16/17 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

В этой стадии самого престижного евротурнира принимают участие восемь клубов, которые сумели преодолеть 1/8 финала: "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити", мадридский "Реал", "Барселона", "Арсенал", дортмундская "Боруссия" и "Атлетико".

Согласно результатам жеребьевки, "Арсенал" украинца Александра Зинченко за выход в полуфинал сразится с мюнхенской "Баварией", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет с действующим обладателем трофея "Манчестер Сити".

Отметим, что уже известна сетка турнира вплоть до финала. Победитель пары "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли ПСЖ – "Барселона". Другую пару 1/2 финала составят триумфаторы противостояний "Арсенал" – "Бавария" и "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".

Первые полуфинальные матчи запланированы на 30 апреля/1 мая, ответные игры – 7/8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24 Плей-офф. 1/4 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Вторник, 9 апреля 22:00 АРСЕНАЛ БАВАРИЯ _:_ 22:00 РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ Среда, 10 апреля 22:00 АТЛЕТИКО БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ 22:00 ПСЖ БАРСЕЛОНА _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Вторник, 16 апреля 22:00 БАРСЕЛОНА ПСЖ _:_ 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД АТЛЕТИКО _:_ Среда, 17 апреля 22:00 БАВАРИЯ АРСЕНАЛ _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД _:_

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