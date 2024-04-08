Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Борьбу в самом престижном еврокубке продолжают восемь клубов.
9/10 и 16/17 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
В этой стадии самого престижного евротурнира принимают участие восемь клубов, которые сумели преодолеть 1/8 финала: "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити", мадридский "Реал", "Барселона", "Арсенал", дортмундская "Боруссия" и "Атлетико".
Согласно результатам жеребьевки, "Арсенал" украинца Александра Зинченко за выход в полуфинал сразится с мюнхенской "Баварией", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет с действующим обладателем трофея "Манчестер Сити".
Отметим, что уже известна сетка турнира вплоть до финала. Победитель пары "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли ПСЖ – "Барселона". Другую пару 1/2 финала составят триумфаторы противостояний "Арсенал" – "Бавария" и "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".
Первые полуфинальные матчи запланированы на 30 апреля/1 мая, ответные игры – 7/8 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
|Плей-офф. 1/4 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 9 апреля
|22:00
|АРСЕНАЛ
|БАВАРИЯ
|_:_
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|Среда, 10 апреля
|22:00
|АТЛЕТИКО
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|22:00
|ПСЖ
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 16 апреля
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|ПСЖ
|_:_
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|АТЛЕТИКО
|_:_
|Среда, 17 апреля
|22:00
|БАВАРИЯ
|АРСЕНАЛ
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
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