Нам всем сейчас нужно переиграть Путина в решимости — Зеленский

В ходе специального заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очередном ударе российских террористов по нашему городу Чернигову. И так происходит каждый день. Это отражает нашу ключевую потребность сейчас – потребность в ПВО.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях главы государства.

"У нас здесь, в Украине, в нашей части Европы, к сожалению, нет такого формата защиты, который мы все увидели на днях на Ближнем Востоке. Наше, украинское небо, небо наших соседей заслуживает такой же безопасности. И я благодарю всех, кто так же воспринимает нашу потребность в безопасности — как потребность в равной безопасности для всех, потому что вся жизнь одинаково ценна и равна", — отметил он.

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"Нам всем нужно сейчас переиграть Путина в решимости, чтобы эта война наконец-то начала идти к справедливому окончанию. Я верю в мир и уверен в силе нашей Европы", — добавил он.

Напомним, утром 17 апреля армия РФ коварно ударила ракетами по Чернигову. Предварительно, оккупанты атаковали город "Искандерами". Поисковые работы продолжаются, а количество жертв постоянно растет. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетных ударах по Чернигову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что этого удара удалось бы избежать, если бы Украина получила достаточно средств ПВО.

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