Нам всем сейчас нужно переиграть Путина в решимости — Зеленский

Эта война должна прийти к справедливому окончанию.
В ходе специального заседания Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский рассказал об очередном ударе российских террористов по нашему городу Чернигову. И так происходит каждый день. Это отражает нашу ключевую потребность сейчас – потребность в ПВО.
Об этом говорится в сообщении в соцсетях главы государства.
"У нас здесь, в Украине, в нашей части Европы, к сожалению, нет такого формата защиты, который мы все увидели на днях на Ближнем Востоке. Наше, украинское небо, небо наших соседей заслуживает такой же безопасности. И я благодарю всех, кто так же воспринимает нашу потребность в безопасности — как потребность в равной безопасности для всех, потому что вся жизнь одинаково ценна и равна", — отметил он.
"Нам всем нужно сейчас переиграть Путина в решимости, чтобы эта война наконец-то начала идти к справедливому окончанию. Я верю в мир и уверен в силе нашей Европы", — добавил он.
Напомним, утром 17 апреля армия РФ коварно ударила ракетами по Чернигову. Предварительно, оккупанты атаковали город "Искандерами". Поисковые работы продолжаются, а количество жертв постоянно растет. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетных ударах по Чернигову.
Президент Владимир Зеленский заявил, что этого удара удалось бы избежать, если бы Украина получила достаточно средств ПВО.
Читайте также:
- В Чернигове людей извлекают из-под завалов: появилось видео спасения
- Первые минуты после атаки на Чернигов попали на видео бодикамеры полицейского
- "Ужасные разрушения": свидетель ракетного удара по Чернигову рассказал, что происходит в эпицентре атаки