Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Боротьбу в найпрестижнішому єврокубку продовжують вісім клубів.

9/10 та 16/17 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

У цій стадії найпрестижнішого євротурніру беруть участь вісім клубів, які зуміли подолати 1/8 фіналу: "Баварія", ПСЖ, "Манчестер Сіті", мадридський "Реал", "Барселона", "Арсенал", дортмундська "Боруссія" та "Атлетіко".

Згідно з результатами жеребкування, "Арсенал" українця Олександра Зінченка за вихід до півфіналу позмагається з мюнхенською "Баварією", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє з чинним володарем трофею "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що вже відома сітка турніру аж до фіналу. Переможцець пари "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд у півфіналі зійдеться із сильнішим у дуелі ПСЖ – "Барселона". Іншу пару 1/2 фіналу складуть тріумфатори протистоянь "Арсенал" – "Баварія" та "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".

Перші півфінальні матчі заплановано на 30 квітня/1 травня, ігри у відповідь – 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24 Плейоф. 1/4 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Вівторок, 9 квітня 22:00 АРСЕНАЛ БАВАРІЯ _:_ 22:00 РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ Середа, 10 квітня 22:00 АТЛЕТІКО БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ 22:00 ПСЖ БАРСЕЛОНА _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Вівторок, 16 квітня 22:00 БАРСЕЛОНА ПСЖ _:_ 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД АТЛЕТІКО _:_ Середа, 17 квітня 22:00 БАВАРІЯ АРСЕНАЛ _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ РЕАЛ МАДРИД _:_

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