Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Боротьбу в найпрестижнішому єврокубку продовжують вісім клубів.
9/10 та 16/17 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
У цій стадії найпрестижнішого євротурніру беруть участь вісім клубів, які зуміли подолати 1/8 фіналу: "Баварія", ПСЖ, "Манчестер Сіті", мадридський "Реал", "Барселона", "Арсенал", дортмундська "Боруссія" та "Атлетіко".
Згідно з результатами жеребкування, "Арсенал" українця Олександра Зінченка за вихід до півфіналу позмагається з мюнхенською "Баварією", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграє з чинним володарем трофею "Манчестер Сіті".
Зазначимо, що вже відома сітка турніру аж до фіналу. Переможцець пари "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд у півфіналі зійдеться із сильнішим у дуелі ПСЖ – "Барселона". Іншу пару 1/2 фіналу складуть тріумфатори протистоянь "Арсенал" – "Баварія" та "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".
Перші півфінальні матчі заплановано на 30 квітня/1 травня, ігри у відповідь – 7/8 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
|Плейоф. 1/4 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 9 квітня
|22:00
|АРСЕНАЛ
|БАВАРІЯ
|_:_
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|Середа, 10 квітня
|22:00
|АТЛЕТІКО
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|22:00
|ПСЖ
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 16 квітня
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|ПСЖ
|_:_
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|АТЛЕТІКО
|_:_
|Середа, 17 квітня
|22:00
|БАВАРІЯ
|АРСЕНАЛ
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
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