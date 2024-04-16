Гуменюк сообщила, когда РФ выводит ракетоносители в море

Носители ракет опасны даже тогда, когда находятся в пунктах базирования.

Армия Российской Федерации в последнее время выводят ракетоносители на дежурство только тогда, когда планирует массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона заявила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"В последнее время они не выводят ракетоносители на дежурство, кроме тех случаев, когда планируется массированная ракетно-дроновая атака. Мы уже неоднократно наблюдали именно такую тенденцию", — подчеркнула она.

Представительница ВСУ говорит, что, вероятно, это было связано со сменой руководства. А такое течение событий было применено как испытательное. Впрочем. Гуменюк отмечает, что присутствие ракетоносителей в Черном море есть.

"Надо отдавать себе отчет, что даже когда ракетоносители заведены в пункты базирования, они не перестают быть опасными. Уровень опасности из-за них остается невероятно высоким. Будут они выведены на боевое дежурство или нет — это вопрос нескольких часов", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что РФ перед каждым массированным ударом выводит на боевое дежурство ракетоноситель. Это характерные признаки-предвестница массированной атаки.

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