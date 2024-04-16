Гуменюк повідомила, коли РФ виводить ракетоносії до моря

Носії ракет небезпечні навіть тоді, коли перебувають у пунктах базування.

Армія Російської Федерації останнім часом виводить ракетоносії на чергування лише тоді, коли планує масовану атаку по Україні із застосуванням і ракет, і безпілотників.

Про в ефірі телемарафону заявила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Останнім часом вони не виводять ракетоносії на чергування, крім тих випадків, коли планується масована ракетно-дронова атака. Ми вже неодноразово спостерігали саме таку тенденцію", — наголосила вона.

Представниця ЗСУ каже, що, ймовірно, це було пов’язано зі зміною керівництва. А такий перебіг подій було застосовано як випробувальний. Втім, Гуменюк наголошує, що ракетоносії у Чорному морі присутні.

"Треба усвідомлювати, що навіть коли ракетоносії заведені до пунктів базування, вони не перестають бути небезпечними. Рівень небезпеки через них залишається неймовірно високим. Будуть вони виведені на бойове чергування чи ні — це питання кількох годин", — наголосила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомили, що РФ перед кожним масованим ударом виводить на бойове чергування ракетоносій — це характерна ознака-передвісниця масованої атаки.

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