У Криму згорів зоопарк – загинули 200 тварин: відео

У Криму сталася пожежа у приватному зоопарку.
У Євпаторії тимчасово окупованого Криму в ніч проти 16 квітня сталася пожежа у приватному зоопарку – загинули 200 тварин.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
В окупованому місті згорів зоопарк із екзотичними тваринами "Тропік-парк", з пожежі вдалося врятувати лише двох ведмедів.
Пожежа спалахнула близько третьої години ночі, загасити її вдалося лише до 7 ранку. За заявою МНС РФ, швидкому поширенню вогню сприяла велика кількість сіна.
В зоопарку було представлено понад 200 видів приматів, рептилій, земноводних, комах, гризунів та птахів.
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