У Криму згорів зоопарк – загинули 200 тварин: відео

У Криму сталася пожежа у приватному зоопарку.

У Євпаторії тимчасово окупованого Криму в ніч проти 16 квітня сталася пожежа у приватному зоопарку – загинули 200 тварин.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

В окупованому місті згорів зоопарк із екзотичними тваринами "Тропік-парк", з пожежі вдалося врятувати лише двох ведмедів.

Пожежа спалахнула близько третьої години ночі, загасити її вдалося лише до 7 ранку. За заявою МНС РФ, швидкому поширенню вогню сприяла велика кількість сіна.

В зоопарку було представлено понад 200 видів приматів, рептилій, земноводних, комах, гризунів та птахів.

Нагадаємо, в Україні через війну можуть зникнути птахи – науковці попередили про небезпеку.

Читайте також провідні новини дня: