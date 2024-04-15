В Україні через війну можуть зникнути птахи: науковці попередили про небезпеку

Через війну в Україні деякі птахи можуть зникнути назавжди, вважають орнітологи. Пернаті теж страждають через звуки вибухів та інші дії російських окупаційних військ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

В Україні через війну страждають птахи

Директорка Менського зоопарку на Чернігівщині розповідає про унікальну родину лелек. Самець навіть узимку не відлітає до ирію, стереже домівку. А самка до нього повертається, ще коли і сніг не зійшов. Пара настільки відповідальна, що гніздо порожнім ніколи не залишають. Тим паче з яйцями, але їхня домівка так близько від російського кордону.

Лелеки на Чернігівщині

Стрес від вибухів може вплинути не лише на рівень народжуваності дитинчат. Торік рожеві фламінго вперше загніздилися в Україні. Науковці нарахували майже дві сотні пташенят.

Які птахи можуть зникнути в Україні назавжди

Раніше фламінго намагалися сформувати колонію на Херсонщині, неподалік Криму. Але близькість до російських полігонів змусила птахів перебратися північніше - на Тузлівські лимани Одещини. Війна наздогнала їх і там. Науковці побоюються, що фламінго територію України можуть залишити назавжди.

Фламінго

Птахи гинуть не тільки від поранень та пожеж. Через знищенні ліси вони змушені шукати нові місця для гніздування.

Науковець Андрій Бокотей каже, що навіть гучні звуки вибухів можуть бути смертельними. Барабанні перетинки в пернатих надто чутливі й птахи так само, як люди дістають контузії. І якщо дрібне птаство мобільне й може гніздитися де завгодно, - то велике занадто прив'язане до своїх домівок. Вони найбільше потерпають від війни.

Андрій Бокотей каже, що шанси вижити у багатьох червонокнижних птахів у степовій зоні, мінімальні.

"Ті території, де вони раніше розмножувалися, і ті території, де вони зимували, зараз всі фактично або окуповані, як значна частина Криму, або знаходяться в межах бойових дій. Тобто ми будемо мати катастрофічну ситуацію з цими видами в Україні. Найбільше, ймовірно, вони просто зникнуть. Можливо, з часом повернуться, відновляться", - каже Андрій Бокотей.

Птахи

Які птахи пристосувались до війни

А от хто найбільш витривалий, то це співмешканці всіх українських міст. Ворони, на думку орнітолога Геннадія Тищенка змогли пристосуватися

"Бояться, але вони дуже добре пристосувалися. І коли в них оцей, можна сказати, "любовний сезон", якщо можна так назвати, люди там ходять, вони буквально по три, по п'ять голів кидаються вниз і стараються вдарити в голову. Це було випадки, вже були неприємності у людей", - каже Геннадій Тищенко.

Які наслідки зменшення кількості птахів в Україні

Науковці не відкидають, що колись доведеться повторно переселяти птахів чи тварин із територій, де вони вижили на землі їхнього колишнього ареалу. Процес створення нової популяції надто складний, але такий необхідний для збереження балансу в екосистемі

"Відтак, зменшення одних тягне за собою зменшення інших. Тобто птахи їдять в якихось комах, якщо їх стане менше, буде менше птахів, птахів їдять інші хижі птахи або хижі ссавці, тих теж стане менше. Тобто це ланцюжок, який потягне за собою цілу хвилю, передбачити яку ми зараз не можемо. І не маємо жодної можливості це зробити", - каже Андрій Бокотей.

Андрій Бокотей

Остаточні висновки щодо пташиних втрат орнітологи можуть зробити тільки після війни та розмінування земель.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 15 квітня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, на Миколаївщині до літа хочуть висадити 12 мільйонів нових дерев.

Читайте також: