В Крыму сгорел зоопарк – погибли 200 животных: видео

В Крыму произошел пожар в частном зоопарке.

В Евпатории временно оккупированного Крыма в ночь на 16 апреля произошел пожар в частном зоопарке — погибли 200 животных.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

В оккупированном городе сгорел зоопарк с экзотическими животными "Тропик-парк", из пожара удалось спасти только двоих медведей.

Пожар вспыхнул около трех часов ночи, потушить его удалось лишь к 7 утра. По заявлению МЧС РФ, быстрому распространению огня способствовало большое количество сена.

В зоопарке было представлено более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.

Напомним, в Украине в результате войны могут исчезнуть птицы – ученые предупредили об опасности.

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