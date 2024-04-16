В Крыму сгорел зоопарк – погибли 200 животных: видео

В Крыму произошел пожар в частном зоопарке.
В Евпатории временно оккупированного Крыма в ночь на 16 апреля произошел пожар в частном зоопарке — погибли 200 животных.
Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
В оккупированном городе сгорел зоопарк с экзотическими животными "Тропик-парк", из пожара удалось спасти только двоих медведей.
Пожар вспыхнул около трех часов ночи, потушить его удалось лишь к 7 утра. По заявлению МЧС РФ, быстрому распространению огня способствовало большое количество сена.
В зоопарке было представлено более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.
Напомним, в Украине в результате войны могут исчезнуть птицы – ученые предупредили об опасности.
Читайте также ведущие новости дня:
- Что может готовить путинская армия через 23 дня: эксперт назвал главные угрозы для Украины
- В шаге от Третьей мировой: как Запад убеждает Израиль не бить по Ирану и при чем здесь Россия и Китай
- Удаление транспорта на нужды ВСУ: все о резонансной норме в законе о мобилизации