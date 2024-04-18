РФ атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область: что известно

Утром 18 апреля во время воздушной тревоги армия Российской Федерации атаковала ударными беспилотниками Ивано-Франковскую область. Все вражеские воздушные цели были обезврежены.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены", — говорится в сообщении чиновницы.

По словам Онищук, в результате падения обломков сбитых дронов возникли пожары. В настоящее время на месте инцидентов работают соответствующие службы. Прошло без пострадавших.

Ситуацию в Прикарпатье руководительница ОВА называет контролируемой.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске раздались громкие взрывы во время тревоги, продолжавшейся с 06:14 до 07:27. ПС ВСУ предупредили о движениях БПЛА на Прикарпатье.

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