Мужчина ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Умер поэт, литератор и заслуженный журналист Украины Мирослав Куек, отец певицы-предательницы Ани Лорак, которая принимает российское гражданство.

О смерти Мирослава Ивановича сообщил журналист Ефим Гусар в своем Facebook. Поэт и литератор умер сегодня, 18 апреля, в возрасте 77 лет.

"Сегодня (18 апреля – прим. ред.) грустная весть всколыхнула сердце: умер Мирослав Куек. Куек Мирослав Иванович – поэт, литератор, заслуженный журналист Украины, общественно-культурный деятель, отец певицы Ани Лорак (Каролины Куек)", — говорится в сообщении Ефима Гусара.

Мирослав Куек / Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100007823446325&pnref=story

Скандальная Ани Лорак пока никак не отреагировала на смерть своего отца и не делала публичных заявлений.

Отметим, родители Ани Лорак развелись еще до ее рождения. Вскоре мама исполнительницы отдала ее в детдом, ведь не могла самостоятельно обеспечить семью. Отец приходил к артистке и привозил ей подарки. Переезжать в его семью исполнительница отказывалась.

Напомним, во время полномасштабной войны Ани Лорак предала Украину. Артистка осталась жить в России, которая напала на ее родную страну, и зарабатывает там кровавые рубли. О преступлениях РФ на территории Украины певица молчит. Недавно подруга Ани Лорак — Лилия Подкопаева — высказалась о позиции певицы и призналась, общаются ли они.

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