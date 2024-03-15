Певица-предательница Ани Лорак окончательно потеряла крохи хоть какого-нибудь здравого смысла.

Как передает ряд РосСМП (средства массовой пропаганды — прим.ред.) "голубь мира" решила официально стать россиянкой и подала соответствующие документы на получение российского гражданства.

Все необходимые бумаги скандальная исполнительница подала в феврале 2024 года. Лорак в течение двух лет полномасштабной войны никоим образом не выражала своей позиции. Она ни осуждала действия страны-террористки, ни публично и не становилась на сторону России. Все это время она сравнивала себя с "голубем мира" и говорила, что для нее "эта ситуация непростая". Впрочем, похоже, предательница все же определилась со своей позицией.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак уже 10 лет живет и работает в России. Запроданка после начала полномасштабной войны осталась в стране-агрессорке, развлекала оккупантов и никоим образом не поддержала родную Украину.

Не раз горе-певица отличалась и циничными поступками. Так, в день обстрела россиянами Киева в декабре 2023 года Лорак поразвлекалась с россиянами на светском мероприятии. В частности, одиозная исполнительница засветилась на дне рождения российской пропагандистки Алены Жигаловой, которая публично поддерживает вторжение России в Украину.

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