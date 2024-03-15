Ракетный обстрел Одессы: есть погибшие

В результате ракетного удара российской армии по Одессе в пятницу, 15 марта, погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, есть раненые.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь", — говорится в сообщении.

По словам Кипера, среди медиков и спасателей также тяжело ранены. В настоящее время общее количество пострадавших уточняется.

Напомним, днем 15 марта в Одессе раздались взрывы. ПС предупреждали о запуске ракет и угрозе баллистического вооружения из временно аннексированного Крыма.

Стало известно, что во время воздушной тревоги россияне ударили ракетами по Одессе. Местные медиа информировали, что под обстрел попал курортный район города.

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