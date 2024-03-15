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Ракетний обстріл Одеси: є загиблі

Ракетний обстріл Одеси: є загиблі

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Точна кількість потерпілих невідома.

Внаслідок ракетного удару російської армії по Одесі у п'ятницю, 15 березня, загинуло щонайменше двоє людей. Крім того, є поранені. 

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу", - йдеться у повідомленні. 

За словами Кіпера, серед медиків та рятувальників також є важко поранені. Наразі загальна кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вдень 15 березня в Одесі пролунали вибухи. ПС попереджали про запуск ракет та загрозу балістичного озброєння з тимчасово анексованого Криму.

Стало відомо, що під час повітряної тривоги росіяни вдарили ракетами по Одесі. Місцеві медіа інформували, що під обстріл потрапив курортний район міста. 

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