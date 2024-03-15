Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи

Вночі проти п'ятниці, 15 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 2 БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА,постраждалих чи руйнувань немає.

До слова, тривогу області оголосили о 21:09, а закінчилася вона 22:43. ПС інформували про загрозу ударних безпілотників. Зокрема, у напрямку Старокостянтинова.

Як повідомлялося, окупанти випустили ракети та "Шахеди" по Україні. .Росіяни застосували 27 БпЛА типу "Shahed". Всі ударні дрони було знищено. Крім того, армія РФ випустила ракети - С-300 та Х-59.

Читайте також: