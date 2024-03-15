Росія атакувала дронами Київ: що відомо про наслідки

Повітряна тривога в столиці тривала майже годину.

Вночі проти п'ятниці, 15 березня, російська окупаційна армія здійснила повітряну атаку безпілотниками Shahed на Київ. Попередньо, минулося без жертв та руйнувань.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Ударні БпЛА окупанти запускали з Курської області РФ. На Київ ворожі дрони заходили із північного напрямку. На підступах до міста сили ППО збили безпілотники.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ - приблизно півтора десятка - були уражені ще на підступах до міста", - наголосили в КМВА.

Повітряна тривога в столиці тривала майже годину - від 01:59 – 02:51. Крім того, тривогу оголошували о 06:07. Вона тривала 8 хв.

Як повідомлялося, вночі у Києві пролунали вибухи. Місцева влада інформувала, що працюють сили ППО.

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