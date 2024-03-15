У Києві пролунали вибухи: працюють сили ППО

Жителів столиці закликають залишатись у безпечних місцях.
У Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників, у столиці чутно вибухи.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Про вибухи у Києві повідомляють кореспонденти Суспільного.
Раніше моніторингові канали повідомили, що група безпілотників, яка через Сумську, Чернігівську та Київську області залетіла на Житомирщину, розвернулась в сторону столиці України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула внаслідок удару БпЛА на Вінниччині.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару дрона по багатоповерхівці.
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