Одна людина загинула внаслідок удару БпЛА на Вінниччині — ОВА

Ще четверо людей отримали поранення та були госпіталізовані.

Внаслідок атаки ударного безпілотника на Вінниччині загинула одна людина.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Він зазначив, що четверо людей отримали поранення та були госпіталізовані.

"В наслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині госпіталізовано четверо людей. На жаль, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

Також Борзов повідомив, що місці події працюють усі служби, тривають роботи по розбору завалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Шахед" влучив у житловий будинок на Вінниччині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару дрона по багатоповерхівці.

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