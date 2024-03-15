Ліга Європи: визначилися всі учасники 1/4 фіналу

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.
6-7 і 14 березня відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.
За їхніми підсумками визначилися вісім клубів, які продовжать боротьбу в другому за престижністю євротурнірі на стадії чвертьфіналу.
Це "Вест Гем" (Англія), "Марсель" (Франція), "Бенфіка" (Португалія), "Мілан" (Італія), "Аталанта" (Італія), "Баєр" (Німеччина), "Рома" (Італія) та "Ліверпуль" (Англія).
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 15 березня.
Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
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