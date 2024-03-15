Лига Европы: определились все участники 1/4 финала

6-7 и 14 марта состоялись матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

По их итогам определилось восемь клубов, которые продолжат борьбу во втором по престижности евротурнире на стадии четвертьфинала.

Это "Вест Хэм" (Англия), "Марсель" (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Милан" (Италия), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия), "Рома" (Италия) и "Ливерпуль" (Англия).

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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