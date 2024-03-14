"Бенфика" с Трубиным одолела "Рейнджерс" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы (видео)

Португальская "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде победила шотландский "Рейнджерс" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Айброкс" в Глазго завершился со счетом 0:1 .

В первой игре в Лиссабоне команды сыграли вничью (2:2), а судьбу ответного матча решил единственный забитый мяч.

На 66-й минуте Рафа Силва реализовал выход один на один с голкипером хозяев после того, как Анхель Ди Мария головой в центральном круге сбросил мяч ему на ход. Арбитры с помощью системы VAR проверили, не было ли офсайда и засчитали гол, поскольку в момент передачи Силва находился на собственной половине поля.

Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл полный поединок. В начале матча Анатолий чуть не пропустил курьезный гол, когда не смог зафиксировать скользкий от дождя мяч после удара соперника в ближний угол. К счастью, все обошлось и мяч улетел не в ворота, а только на угловой.

Обзор матча "Рейнджерс" – "Бенфика"

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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