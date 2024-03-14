"Бенфіка" з Трубіним здолала "Рейнджерс" і вийшла до чвертьфіналу Ліги Європи (відео)

Португальська "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді перемогла шотландський "Рейнджерс" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Айброкс" у Глазго завершився з рахунком 0:1 .

У першій грі в Лісабоні команди зіграли внічию (2:2), а долю матчу-відповіді вирішив єдиний забитий м'яч.

На 66-й хвилині Рафа Сілва реалізував вихід один на один з голкіпером господарів після того, як Анхель Ді Марія головою в центральному колі скинув м'яч йому на хід. Арбітри з допомогою системи VAR перевірили чи не було офсайду та зарахували гол, оскільки в момент передачі Сілва перебував на власній половині поля.

Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" та відіграв повний поєдинок. На початку матчу Анатолій ледь не пропустив курйозний гол, коли не зміг зафіксувати слизький від дощу м'яч після удару суперника в ближній кут. На щастя, все обійшлося і м'яч полетів не у ворота, а лише на кутовий.

Огляд матчу "Рейнджерс" – "Бенфіка"

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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