Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Центральним протистоянням цієї стадії стане дуель "Аякса" та "Астон Вілли".

7 і 14 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових зустрічей.

Єдиний представник України у груповому етапі третього за рангом євротурніру – луганська "Зоря" – не зуміла пробитися до плейоф. Бронзовий призер минулого розіграшу УПЛ посів третє місце у своєму квартеті після ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів та бельгійського "Гента".

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, фінал нинішнього розіграшу Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24 Плейоф. 1/8 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 7 березня 19:45 АЯКС АСТОН ВІЛЛА _:_ 19:45 МОЛЬДЕ БРЮГГЕ _:_ 19:45 ОЛІМПІАКОС МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ 19:45 ШТУРМ ЛІЛЛЬ _:_ 22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ ПАОК _:_ 22:00 МАККАБІ ХАЙФА ФІОРЕНТИНА _:_ 22:00 ЮНІОН ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ 22:00 СЕРВЕТТ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 14 березня 19:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ СЕРВЕТТ _:_ 19:45 ПАОК ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ ЮНІОН _:_ 19:45 ФІОРЕНТИНА МАККАБІ ХАЙФА _:_ 22:00 АСТОН ВІЛЛА АЯКС _:_ 22:00 БРЮГГЕ МОЛЬДЕ _:_ 22:00 ЛІЛЛЬ ШТУРМ _:_ 22:00 МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ОЛІМПІАКОС _:_

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