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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга конференцій / Фото: Associated Press

Центральним протистоянням цієї стадії стане дуель "Аякса" та "Астон Вілли".

7 і 14 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових зустрічей.

Єдиний представник України у груповому етапі третього за рангом євротурніру – луганська "Зоря" – не зуміла пробитися до плейоф. Бронзовий призер минулого розіграшу УПЛ посів третє місце у своєму квартеті після ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів та бельгійського "Гента".

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, фінал нинішнього розіграшу Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Плейоф. 1/8 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 7 березня
19:45   АЯКС   АСТОН ВІЛЛА _:_
19:45   МОЛЬДЕ   БРЮГГЕ _:_
19:45   ОЛІМПІАКОС   МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_
19:45   ШТУРМ   ЛІЛЛЬ _:_
22:00   ДИНАМО ЗАГРЕБ   ПАОК _:_
22:00   МАККАБІ ХАЙФА   ФІОРЕНТИНА _:_
22:00   ЮНІОН   ФЕНЕРБАХЧЕ _:_
22:00   СЕРВЕТТ   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 14 березня
19:00   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ   СЕРВЕТТ _:_
19:45   ПАОК   ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_
19:45   ФЕНЕРБАХЧЕ   ЮНІОН _:_
19:45   ФІОРЕНТИНА   МАККАБІ ХАЙФА _:_
22:00   АСТОН ВІЛЛА   АЯКС _:_
22:00   БРЮГГЕ   МОЛЬДЕ _:_
22:00   ЛІЛЛЬ   ШТУРМ _:_
22:00   МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ   ОЛІМПІАКОС _:_

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