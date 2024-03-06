Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Центральним протистоянням цієї стадії стане дуель "Аякса" та "Астон Вілли".
7 і 14 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.
У них візьмуть участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових зустрічей.
Єдиний представник України у груповому етапі третього за рангом євротурніру – луганська "Зоря" – не зуміла пробитися до плейоф. Бронзовий призер минулого розіграшу УПЛ посів третє місце у своєму квартеті після ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів та бельгійського "Гента".
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться 15 березня.
Нагадаємо, фінал нинішнього розіграшу Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
|Плейоф. 1/8 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 7 березня
|19:45
|АЯКС
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|19:45
|МОЛЬДЕ
|БРЮГГЕ
|_:_
|19:45
|ОЛІМПІАКОС
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|19:45
|ШТУРМ
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|22:00
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|ПАОК
|_:_
|22:00
|МАККАБІ ХАЙФА
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|22:00
|ЮНІОН
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|22:00
|СЕРВЕТТ
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 14 березня
|19:00
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|СЕРВЕТТ
|_:_
|19:45
|ПАОК
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|ЮНІОН
|_:_
|19:45
|ФІОРЕНТИНА
|МАККАБІ ХАЙФА
|_:_
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|АЯКС
|_:_
|22:00
|БРЮГГЕ
|МОЛЬДЕ
|_:_
|22:00
|ЛІЛЛЬ
|ШТУРМ
|_:_
|22:00
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
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