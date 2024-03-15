Ліга конференцій: визначилися всі учасники 1/4 фіналу

7 і 14 березня відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону 2023/24.

За їхніми підсумками визначилися вісім клубів, які продовжать боротьбу в третьому за престижністю євротурнірі на стадії чвертьфіналу.

Це "Вікторія" Пльзень (Чехія), ПАОК (Греція), "Фенербахче" (Туреччина), "Фіорентина" (Італія), "Астон Вілла" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Лілль" (Франція) та "Олімпіакос" (Греція).

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 15 березня.

Нагадаємо, фінал нинішнього розіграшу Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

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