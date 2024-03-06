Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

6-7 і 14 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових поєдинків.

Україна не представлена на цій стадії другого за престижністю єврокубку. Донецький "Шахтар" вилетів в 1/16 фіналу Ліги Європи від французького "Марселя".

Водночас "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна продовжує боротися за перемогу в турнірі. Суперником португальського клубу на шляху до чвертьфіналу стане шотландський "Рейнджерс".

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24 Плейоф. 1/8 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Середа, 6 березня 19:45 СПОРТИНГ АТАЛАНТА _:_ Четвер, 7 березня 19:45 КАРАБАХ БАЄР _:_ 19:45 РОМА БРАЙТОН _:_ 19:45 СПАРТА ПРАГА ЛІВЕРПУЛЬ _:_ 22:00 БЕНФІКА РЕЙНДЖЕРС _:_ 22:00 МАРСЕЛЬ ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ 22:00 МІЛАН СЛАВІЯ ПРАГА _:_ 22:00 ФРАЙБУРГ ВЕСТ ГЕМ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 14 березня 19:45 ВЕСТ ГЕМ ФРАЙБУРГ _:_ 19:45 ВІЛЬЯРРЕАЛ МАРСЕЛЬ _:_ 19:45 РЕЙНДЖЕРС БЕНФІКА _:_ 19:45 СЛАВІЯ ПРАГА МІЛАН _:_ 22:00 АТАЛАНТА СПОРТИНГ _:_ 22:00 БАЄР КАРАБАХ _:_ 22:00 БРАЙТОН РОМА _:_ 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ СПАРТА ПРАГА _:_

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