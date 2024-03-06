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Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга Європи / Фото: ФК Шахтар

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна спробує пройти шотландський "Рейнджерс".

6-7 і 14 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових поєдинків.

Україна не представлена на цій стадії другого за престижністю єврокубку. Донецький "Шахтар" вилетів в 1/16 фіналу Ліги Європи від французького "Марселя".

Водночас "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна продовжує боротися за перемогу в турнірі. Суперником португальського клубу на шляху до чвертьфіналу стане шотландський "Рейнджерс".

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Плейоф. 1/8 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Середа, 6 березня
19:45   СПОРТИНГ   АТАЛАНТА _:_
Четвер, 7 березня
19:45   КАРАБАХ   БАЄР _:_
19:45   РОМА   БРАЙТОН _:_
19:45   СПАРТА ПРАГА   ЛІВЕРПУЛЬ _:_
22:00   БЕНФІКА   РЕЙНДЖЕРС _:_
22:00   МАРСЕЛЬ   ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_
22:00   МІЛАН   СЛАВІЯ ПРАГА _:_
22:00   ФРАЙБУРГ   ВЕСТ ГЕМ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 14 березня
19:45   ВЕСТ ГЕМ   ФРАЙБУРГ _:_
19:45   ВІЛЬЯРРЕАЛ   МАРСЕЛЬ _:_
19:45   РЕЙНДЖЕРС   БЕНФІКА _:_
19:45   СЛАВІЯ ПРАГА   МІЛАН _:_
22:00   АТАЛАНТА   СПОРТИНГ _:_
22:00   БАЄР   КАРАБАХ _:_
22:00   БРАЙТОН   РОМА _:_
22:00   ЛІВЕРПУЛЬ   СПАРТА ПРАГА _:_

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