Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна спробує пройти шотландський "Рейнджерс".
6-7 і 14 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.
У них візьмуть участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових поєдинків.
Україна не представлена на цій стадії другого за престижністю єврокубку. Донецький "Шахтар" вилетів в 1/16 фіналу Ліги Європи від французького "Марселя".
Водночас "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна продовжує боротися за перемогу в турнірі. Суперником португальського клубу на шляху до чвертьфіналу стане шотландський "Рейнджерс".
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.
Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
|Плейоф. 1/8 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Середа, 6 березня
|19:45
|СПОРТИНГ
|АТАЛАНТА
|_:_
|Четвер, 7 березня
|19:45
|КАРАБАХ
|БАЄР
|_:_
|19:45
|РОМА
|БРАЙТОН
|_:_
|19:45
|СПАРТА ПРАГА
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|22:00
|БЕНФІКА
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|22:00
|МІЛАН
|СЛАВІЯ ПРАГА
|_:_
|22:00
|ФРАЙБУРГ
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 14 березня
|19:45
|ВЕСТ ГЕМ
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|19:45
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|19:45
|РЕЙНДЖЕРС
|БЕНФІКА
|_:_
|19:45
|СЛАВІЯ ПРАГА
|МІЛАН
|_:_
|22:00
|АТАЛАНТА
|СПОРТИНГ
|_:_
|22:00
|БАЄР
|КАРАБАХ
|_:_
|22:00
|БРАЙТОН
|РОМА
|_:_
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
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