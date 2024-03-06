Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

6-7 и 14 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

В них примут участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых поединков.

Украина не представлена на этой стадии второго по престижности еврокубка. Донецкий "Шахтер" вылетел в 1/16 финала Лиги Европы от французского "Марселя".

В то же время "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина продолжает бороться за победу в турнире. Соперником португальского клуба на пути в четвертьфинал станет шотландский "Рейнджерс".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24 Плей-офф. 1/8 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Среда, 6 марта 19:45 СПОРТИНГ АТАЛАНТА _:_ Четверг, 7 марта 19:45 КАРАБАХ БАЙЕР _:_ 19:45 РОМА БРАЙТОН _:_ 19:45 СПАРТА ПРАГА ЛИВЕРПУЛЬ _:_ 22:00 БЕНФИКА РЕЙНДЖЕРС _:_ 22:00 МАРСЕЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ 22:00 МИЛАН СЛАВИЯ ПРАГА _:_ 22:00 ФРАЙБУРГ ВЕСТ ХЭМ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 14 марта 19:45 ВЕСТ ХЭМ ФРАЙБУРГ _:_ 19:45 ВИЛЬЯРРЕАЛ МАРСЕЛЬ _:_ 19:45 РЕЙНДЖЕРС БЕНФИКА _:_ 19:45 СЛАВИЯ ПРАГА МИЛАН _:_ 22:00 АТАЛАНТА СПОРТИНГ _:_ 22:00 БАЙЕР КАРАБАХ _:_ 22:00 БРАЙТОН РОМА _:_ 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ СПАРТА ПРАГА _:_

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