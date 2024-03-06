Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига Европы / Фото: ФК Шахтер

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина попытается пройти шотландский "Рейнджерс".

6-7 и 14 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

В них примут участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых поединков.

Украина не представлена на этой стадии второго по престижности еврокубка. Донецкий "Шахтер" вылетел в 1/16 финала Лиги Европы от французского "Марселя".

В то же время "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина продолжает бороться за победу в турнире. Соперником португальского клуба на пути в четвертьфинал станет шотландский "Рейнджерс".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Плей-офф. 1/8 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Среда, 6 марта
19:45   СПОРТИНГ   АТАЛАНТА _:_
Четверг, 7 марта
19:45   КАРАБАХ   БАЙЕР _:_
19:45   РОМА   БРАЙТОН _:_
19:45   СПАРТА ПРАГА   ЛИВЕРПУЛЬ _:_
22:00   БЕНФИКА   РЕЙНДЖЕРС _:_
22:00   МАРСЕЛЬ   ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_
22:00   МИЛАН   СЛАВИЯ ПРАГА _:_
22:00   ФРАЙБУРГ   ВЕСТ ХЭМ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 14 марта
19:45   ВЕСТ ХЭМ   ФРАЙБУРГ _:_
19:45   ВИЛЬЯРРЕАЛ   МАРСЕЛЬ _:_
19:45   РЕЙНДЖЕРС   БЕНФИКА _:_
19:45   СЛАВИЯ ПРАГА   МИЛАН _:_
22:00   АТАЛАНТА   СПОРТИНГ _:_
22:00   БАЙЕР   КАРАБАХ _:_
22:00   БРАЙТОН   РОМА _:_
22:00   ЛИВЕРПУЛЬ   СПАРТА ПРАГА _:_

Читайте также:

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Главному тренеру "Реала" Анчелотти грозит почти пять лет тюрьмы: в чем его обвиняют

Форвард "Шахтера" перешел в клуб со второго дивизиона чемпионата Польши

Похожие темы:

Следующая публикация