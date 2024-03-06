Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина попытается пройти шотландский "Рейнджерс".
6-7 и 14 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/24.
В них примут участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых поединков.
Украина не представлена на этой стадии второго по престижности еврокубка. Донецкий "Шахтер" вылетел в 1/16 финала Лиги Европы от французского "Марселя".
В то же время "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина продолжает бороться за победу в турнире. Соперником португальского клуба на пути в четвертьфинал станет шотландский "Рейнджерс".
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.
Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
|Плей-офф. 1/8 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Среда, 6 марта
|19:45
|СПОРТИНГ
|АТАЛАНТА
|_:_
|Четверг, 7 марта
|19:45
|КАРАБАХ
|БАЙЕР
|_:_
|19:45
|РОМА
|БРАЙТОН
|_:_
|19:45
|СПАРТА ПРАГА
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|22:00
|БЕНФИКА
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|22:00
|МИЛАН
|СЛАВИЯ ПРАГА
|_:_
|22:00
|ФРАЙБУРГ
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 14 марта
|19:45
|ВЕСТ ХЭМ
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|19:45
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|19:45
|РЕЙНДЖЕРС
|БЕНФИКА
|_:_
|19:45
|СЛАВИЯ ПРАГА
|МИЛАН
|_:_
|22:00
|АТАЛАНТА
|СПОРТИНГ
|_:_
|22:00
|БАЙЕР
|КАРАБАХ
|_:_
|22:00
|БРАЙТОН
|РОМА
|_:_
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
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