Один человек погиб в результате удара БпЛА в Винницкой области - ОВА

Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы.
В результате атаки ударного беспилотника в Винницкой области погиб один человек.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Он отметил, что четыре человека получили ранения и были госпитализированы.
"В результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека. К сожалению, один человек погиб", — говорится в сообщении.
Также Борзов сообщил, что на месте происшествия работают все службы, продолжаются работы по разбору завалов.
Напомним, ранее сообщалось, что российский "Шахед" попал в жилой дом в Винницкой области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах выросло количество погибших в результате удара дрона по многоэтажке.
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