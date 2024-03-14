Беспилотник "шахед" упал в районе частных домов в Харькове - мэр

Информация о пострадавших не поступала.
Ударный беспилотник Shahed упал в районе, где находятся частные дома в Харькове.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Удар "шахеда" по Харькову. Он упал в центре города в районе частных домов. К счастью, без пострадавших", — заявил Терехов.
Перед этим в Воздушных силах сообщалось, что в Харьковскую область залетело несколько групп ударных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 13 марта атаковали Сумы ударными беспилотниками, в результате обстрела было попадание в многоэтажку.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Кривом Роге на Днепропетровщине до пяти выросло число погибших в результате ракетных ударов российской армии вечером 12 марта.
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