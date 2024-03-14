Безпілотник "шахед" впав в районі приватних будинків у Харкові — мер

Інформація про постраждалих не надходила.

Ударний безпілотник Shahed впав в районі, де розташовані приватні будинки у Харкові.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Удар «шахеда» по Харкову. Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих", - заявив Терехов.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що у Харківську область залетіло кілька груп ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 13 березня атакували Суми ударними безпілотниками, внаслідок обстрілу було влучання у багатоповерхівку.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині до п'яти зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів російської армії ввечері 12 березня.

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