Чи стали “Шахеди” росіян потужнішими: експерт зробив гучну заяву

Експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський пояснив, чи можуть російські окупанти зробити “Шахеди” потужнішими.

Про це він сказав в ефірі “Київ24”, відповідаючи на запитання, чи дійсно російським окупантам вдалося збільшити потужність “Шахедів”.

Чи використовують термобаричні боєприпаси?

“Ми бачимо, що ворог постійно вдосконалює свою систему. Це за рахунок того, що, наприклад, деякі комплектуючі вони не можуть отримувати як раніше. На кшталт канадських антен… Тому тут можливо допустити, що ворог намагається збільшити систему, вибухову частину”, — зауважив експерт.

Водночас, за його словами, збільшення вибухової потужності “Шахедів” обмежене тими можливостями, які може нести дрон, — до 40 кг.

“Вони можуть використовувати термобаричні боєприпаси, які будуть імплементувати на “Шахед”. Саме термобаричні боєприпаси в закритих приміщеннях створюють те, що ми бачимо на відео, як вони вражають багатоповерхівки”, — сказав Храпчинський.

Утім, зазначив він, варто дочекатися на офіційні джерела, дані від інституцій, які займаються дослідженням залишків цих “Шахедів”, аби точно сказати, чи використовують вони такі боєприпаси.

“Все ж таки ми розуміємо і бачимо, що ворог починає гатити по житлових будинках цими “Шахедами”. Тому, мабуть, хоче якомога більше шкоди завдати”, — зауважив експерт.

Водночас, він знову нагадав, що окупанти обмежені тактико-технічними характеристиками “Шахедів”, адже існують певні вимоги щодо корисного навантаження, а також, зокрема йдеться про центровку самого крила за рахунок того, де і скільки може знаходитися палива, вибухової частини, яке оснащення і де знаходиться.

“Ми бачитимемо дуже багато ноу-хау”

Також на запитання щодо кадрів, де до “Шахеда” прикріпили звичайну камеру та роутер, Храпчинський висловив думку, що ми зараз бачитимемо “дуже багато ноу-хау, які вони будуть імплементувати на “Шахеди”, імплементувати на “Орлани” і на іншу зброю”.

“Тому що росіяни наразі позбавлені можливості робити радіолокаційну, радіоелектронну розвідку території України за рахунок відсутності літаків А-50. Тому вони зараз будуть намагатися якомога більше робити засобів для того, щоб виявити радіолокаційні системи виявлення наші, системи протиповітряної оборони, для того, щоб складати певні маршрути, розраховуючи все ж таки відновити масовані обстріли”, — сказав експерт.

Крім того, на уточнення, чи ця камера через мобільне інтернет з’єднання є розвідником системи протиповітряної оборони, він зауважив, що вона може й коригувати інші дрони між собою.

Водночас Храпчинський зауважив, що доволі скептично ставиться до деяких російських розробок.

Нагадаємо, ударні безпілотники типу “Shahed-136” отримали нову версію бойової частини російського виробництва. Нова бойова частина має індекс “БСТ-52” та є продовженням попередньої з індексом “МСНИ”. Під час модернізації вона отримала додатковий кумулятивний і запалювальний (термічний) ефекти. Це вже третя версія російської бойової частини після появи в липні 2023 року бойових частин з індексом “БСФ”.

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