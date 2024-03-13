Стали ли "Шахеды" россиян мощнее: эксперт сделал громкое заявление

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский объяснил, могут ли российские кафиры сделать "Шахеды" более мощными.

Об этом он сказал в эфире "Киев24", отвечая на вопрос, действительно ли российским оккупантам удалось увеличить мощность "Шахедов".

Используют ли термобарические боеприпасы?

Мы видим, что враг постоянно совершенствует свою систему. Это за счет того, что, к примеру, некие комплектующие они не могут получать как до этого. Вроде канадских антенн… Поэтому здесь можно предположить, что враг пытается увеличить систему, взрывную часть», — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, увеличение взрывной мощности "Шахедов" ограничено теми возможностями, которые может нести дрон, — до 40 кг.

Они могут использовать термобарические боеприпасы, которые будут имплементировать на Шахед. Именно термобарические боеприпасы в закрытых помещениях создают то, что мы видим на видео, как они поражают многоэтажки, — сказал Храпчинский.

Впрочем, отметил он, стоит дождаться официальных источников, данных от институтов, которые занимаются исследованием остатков этих "Шахедов", чтобы точно сказать, используют ли они такие боеприпасы.

“Все-таки мы понимаем и видим, что враг начинает бить по жилым домам этими “Шахедами”. Поэтому, видимо, хочет как можно больше вреда нанести», — заметил эксперт.

В то же время он вновь напомнил, что кафиры ограничены тактико-техническими характеристиками "Шахедов", ведь существуют определенные требования по полезной нагрузке, а также, в частности, речь идет о центровке самого крыла за счет того, где и сколько может находиться топливо, взрывной части, какое оснащение и где находится.

"Мы будем видеть очень много ноу-хау"

Также на вопрос о кадрах, где к Шахеду прикрепили обычную камеру и роутер, Храпчинский высказал мнение, что мы будем сейчас видеть очень много ноу-хау, которые они будут имплементировать на Шахеды, имплементировать на Орланы и другое оружие ”.

“Потому что россияне лишены возможности делать радиолокационную, радиоэлектронную разведку территории Украины за счет отсутствия самолетов А-50. Поэтому они сейчас будут пытаться как можно больше делать средств для того, чтобы выявить радиолокационные системы обнаружения наши, системы противовоздушной обороны, для того чтобы составлять определенные маршруты, рассчитывая все же возобновить массированные обстрелы», — сказал эксперт.

Кроме того, на уточнение, является ли эта камера через мобильное интернет соединение разведчиком системы противовоздушной обороны, он отметил, что она может и корректировать другие дроны между собой.

В то же время Храпчинский отметил, что достаточно скептически относится к некоторым российским разработкам.

Напомним, ударные беспилотники типа Shahed-136 получили новую версию боевой части российского производства. Новая боевая часть имеет индекс БСТ-52 и является продолжением предыдущей с индексом МСНИ. В ходе модернизации она получила дополнительный кумулятивный и зажигательный (термический) эффекты. Это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боевых частей с индексом БСФ.

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