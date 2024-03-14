У Бєлгородській та Курській областях РФ заявили про атаку безпілотників

У ніч проти 14 березня у Бєлгородську область РФ атакували безпілотники.

Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Він заявив, що атаці піддалося селище Прохорівка: два дрони "здійснили падіння з подальшою детонацією".

Він заявив, що внаслідок падіння першого дрона загорілася покрівля приватного будинку. Друге дрон здетонував біля самого будинку, внаслідок чого було пошкоджено фасад та паркан.

Постраждалих нема.

Крім того, про атаку безпілотників повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. Він заявив про роботу ППО в області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що БпЛА атакував будівлю ФСБ у Бєлгороді.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ атакувала безпілотниками низку нафтопереробних заводів у РФ.

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