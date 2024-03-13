БПЛА атакував будівлю ФСБ у Бєлгороді (фото, відео)

Було пошкоджено фасад будівлі ФСБ та вибито вікна.
Росіяни заявили про атаку безпілотниками по Бєлгороду 13 березня, під час якої дрон пошкодив будівлю ФСБ, ще один врізався в житловий будинок.
Про це повідомляють російські телеграм-канали та підтвердила місцева влада.
Пабліки пишуть, що безпілотник атакував будівлю ФСБ у Бєлгороді, внаслідок чого було пошкоджено фасад та вибито вікна. Стверджується, що постраждалих немає.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що місто зазнало атаки начебто з боку ЗСУ за допомогою двох БПЛА літакового типу.
"Один безпілотник врізався у багатоквартирний будинок. Внаслідок вибуху постраждалих немає, вибито вікна у кількох квартирах та пошкоджено фасад та покрівлю будівлі. Також від вибухової хвилі незначні пошкодження вікон є у двох сусідніх із МКД освітніх закладах", – йдеться в заяві губернатора.
За його словами, другий БПЛА впав у річку. На місцях працюють оперативні служби.
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Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що в ніч проти 13 березня Воронезьку, Курську та Бєлгородську області атакували безпілотники. Зокрема, після атаки в Бєлгородській області зникло світло.
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