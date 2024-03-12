Дрон атакував міську адміністрацію Бєлгорода: наслідки "прильоту" (фото, відео)

Місцева влада підтвердила "приліт" безпілотника по адміністрації та заявила про двох поранених.

Росіяни заявили про атаку безпілотниками по Бєлгороду та області вдень 12 березня. Є влучання по міській адміністрації та торговому об’єкту.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У ворожих пабліках стверджується, що начебто український дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода в центрі міста. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, вибито кілька вікон та дверей. Зокрема, пошкоджень зазнав другий поверх, де розташовані кабінети мера та його заступників.

Пабліки також повідомили про удар безпілотником по торговому об’єкті в Бєлгороді. Момент атаки вдалося зафіксувати на відео. На ролику чутно автоматні черги – очевидно, це росіяни намагалися знищити дрон. Однак ці спроби були марними, бо БПЛА влетів просто в будівлю, після чого пролунав сильний вибух і було видно полум’я.

Окрім того, повідомляється про "приліт" у селі Головине Бєлгородського району.

Гладков прокоментував атаку по Бєлгороду

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих.

"В Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка зазнала осколкових поранень, друга – контузії. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна, посічено фасад. На місці працюють усі оперативні служби", – йдеться в повідомленні Гладкова.

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Пошкодження в міській адміністрації Бєлгорода після БПЛА-атаки / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в міській адміністрації Бєлгорода після БПЛА-атаки / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в міській адміністрації Бєлгорода після БПЛА-атаки / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки атаки дронами по міській адміністрації Бєлгорода 12 березня / Фото: російські телеграм-канали

Влучання дрона в Бєлгороді 12 березня / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки атаки дронами по Бєлгороду 12 березня / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки атаки дронами по Бєлгороду 12 березня / Фото: російські телеграм-канали

Атака безпілотниками по Бєлгороду: відео моменту удару і наслідків

До слова, добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" в ніч проти 12 березня прорвали кордон РФ у Бєлгородській та Курській областях. Там зав’язалися бої.

Російські добровольці повідомили, що селище Тьоткіно Курської області перебуває повністю під контролем "визвольних сил".

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