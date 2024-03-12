Танки, бої та автоматні черги: у Мережі повідомляють про прорив кордону РФ

Вранці 12 березня у телеграм-каналах з'явилася інформація про прорив кордону російськими добровольцями у Бєлгородській та Курській областях. На тлі цих новин легіон "Свобода Росії" записав звернення до росіян та Путіна.

Де тривають бої у Росії, хто за цим стоїть і що кажуть в українській розвідці про події у прикордонних областях РФ - читайте на ТСН.ua.

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У росіян - паніка: у Мережі пишуть про танки та бої

Вранці у Мережі з'явилася низка відео, на яких видно танки із невідомим прапором, та іншою техніко. Також місцеві повідомляли про автоматні черги. Зокрема, жителі Курської області пишуть про стрілецький бій у районі Теткіно.

Російський телеграм-канал Baza, посилаючись на "воєнкорів" пише про спробу прориву нібито "українськими ДРГ" у Бєлгородській та Курській області.

"За даними проєкту Wargonzo, кілька озброєних груп намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного і артилерійського вогню. Також на підході до кордону було виявлено кілька танків противника, які вогняно впливали під час спроби штурму. Триває бій", - йдеться у повідомленні.

Бійці РДК та "Сибирській батальйон" зайшли на територію РФ

Пов'язаний із "Легіоном "Свобода Росії" Ілля Пономарьов стверджує, що до Курської та Білгородської області зайшли РДК та "Сибірський батальйон". Він називає це "спільною операцією" добровольчих сил.

"Легион "Свобода России" РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції. Прикордонна Лозова Рудка у Білгородській області повністю під контролем визвольних сил. У Тьоткіно Курської області зараз йде стрілецький бій", - стверджує він він.

Офіційна заява легіону "Свобода Росії"