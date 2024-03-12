Танки, бои и автоматные очереди: все, что известно о прорыве границы РФ (видео)

Утром 12 марта в телеграмм-каналах появилась информация о прорыве границы русскими добровольцами в Белгородской и Курской областях. На фоне этих новостей легион "Свобода России" записал обращение к россиянам и Путину.

Где продолжаются бои в России, кто за этим стоит и что говорят в украинской разведке об "интересных" событиях в приграничных областях РФ — читайте на ТСН.ua.

У россиян — паника: в Сети пишут о танках и боях

Утром в Сети появился ряд видео, на которых видны танки с неизвестным флагом, и другой технико. Также местные сообщали об автоматных очередях. В частности, жители Курской области пишут о стрелковом бое в районе Теткино.

Российский телеграмм-канал Baza, ссылаясь на "военкоров", пишет о попытке прорыва якобы "украинскими ДРГ" в Белгородской и Курской области.

"По данным проекта Wargonzo, несколько вооруженных групп пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. Также на подходе к границе было обнаружено несколько танков противника, которые огненно влияли при попытке штурма. Идет бой", — говорится в сообщении.

У россиян – паника: неизвестные танки заехали на территорию России

Бойцы РДК и "Сибирский батальон" зашли на территорию РФ

Связанный с "Легионом "Свобода России" Илья Пономарев утверждает, что в Курскую и Белгородскую области вошли РДК и "Сибирский батальон", называя это "общей операцией" добровольческих сил.

"Легион "Свобода России" РДК и Сибирский батальон вошли в Курске и Белгородской области РФ в рамках совместной операции. Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил. В Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой", — утверждает он.

Официальное заявление легиона "Свобода России" о событиях в РФ

После Легион "Свобода России" на украинско-российской границе записал обращение к своим гражданам, что "они уходят, чтобы освободить вас от диктатуры, террористической организации, захватившей власть". Добровольцы также обратились к Путину и предупредили, что они идут "на выборы" РФ.

"Как и все наши сограждане, в Легионе мы мечтаем о России, освобожденной от диктатуры Путина. Но мы не просто мечтаем: мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать. Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опасения говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны. Россияне будут жить свободно", — сказал один из бойцов Легиона.

Бойцы легиона "Свобода России" на танках перешли российско-украинскую границу

Бойцы легиона "Свобода России" показали, как в ночь на 12 марта перешли российско-украинскую границу. На видео видно, как танки в темное время двигаются по грунтовой дороге. Российские добровольцы утверждают, что они пересекли границу и зашли на территорию РФ. Интересно, что им никто не сопротивлялся. Они спокойно въехали на территорию Российской Федерации.

"Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу", — подписали в тексте видео.

Бойцы легиона "Свобода России" перешли российско-украинскую границу

Разведка Украины об "операции" российских добровольцев

Украинская разведка прокомментировала боевые действия на территории России. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Канала, что это вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов и что "они у себя дома".

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они наконец находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", — заявил он.

Напомним, в России заявили, что БПЛА атаковали сразу две нефтебазы.

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