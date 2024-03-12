Власти РФ отреагировали на прорыв границы российскими добровольцами

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил бой с российскими добровольцами в районе поселка Теткино. Он утверждает, что прорыва не было.

Об этом губернатор заявил в видеообращении в Сети.

Старовойт указал в сообщении, что в Курской области выдалась "неспокойная ночь". Губернатор утверждает, что были сбиты 11 якобы украинских беспилотников. Ракетная угроза продолжается.

"С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района. Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой. Но никакого прорыва не было", – рассказал глава региона в видеообращении.

Напомним, в ночь на 12 марта добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" прорвали границу РФ в Белгородской и Курской областях. Они проехали на танках и другой технике, ведутся стрелковые бои. Бойцы легиона заявили, что идут освобождать россиян от диктатуры, захватившей власть террористической организации.

Читайте также: