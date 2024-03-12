"Идут ожесточенные бои": добровольческий "Сибирский Батальон" – о прорыве ими границы РФ

Российские добровольцы заявили, что 12 марта приступили к "выполнению обещания об освобождении РФ".

Во вторник, 12 марта, в приграничных областях России после прорыва идут "ожесточенные бои" между добровольческими батальонами и российскими силами.

Об этом сообщает "Сибирский Батальон" на официальной странице в телеграмм-канале.

"Ну что ж, наконец-то мы дома. Как и обещали, на нашу российскую землю мы несем свободу и справедливость. Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не удастся. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы приступили к выполнению обещания. Идут ожесточенные бои на территории РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы публиковали неофициальную актуальную карту активных боевых действий в России.

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