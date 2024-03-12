Бронирование за деньги: есть два варианта, в Раду внесут законопроект

Нардепы предлагают ввести уплату дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности и зарплаты.

В Верховной Раде планируют до конца марта зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Политики рассматривают две модели бронирования.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил в комментарии "Суспильному".

Нардеп напомнил, что об идее бронирования от мобилизации за деньги заговорили еще в конце января.

Бронирование за деньги – две модели

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"О том, что есть если две модели. Одна модель – это, собственно, модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах (гривен зарплаты – ред.). И вторая модель – это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев", — рассказал Наталуха.

Он уточнил, что размер этого военного сбора – 20 тыс. грн за каждое забронированное лицо.

"Это две базовые модели. Отличаются они тем, что у первой модели с 35 тыс. грн она не предусматривает физлиц-предпринимателей, она не будет распространяться на них. Это первое. Второе: поскольку это заработная плата, то по меньшей мере треть средств будет уходить в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, из которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше минимальной заработной платы в войске, которая сегодня составляет чуть более 20 тыс. грн", — рассказал нардеп.

Он добавил, что такая инициатива может быть воспринята достаточно неоднозначно. Так, оппоненты мобилизации могут жаловаться: "Мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью".

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Модель бронирования с уплатой дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо

В то же время, политик обратил внимание на положительный аспект модели бронирования с уплатой увеличенного военного сбора. Так, она может "выбелить" зарплаты, которые выплачиваются "в конвертах", для бронирования работников. Однако, по словам Наталухи, эта модель не преследует цель "отбеливания" зарплат.

"Мы хотим пойти через увеличение размера уплаты военного сбора для того, чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды прочие, а конкретно на Вооруженные силы", – сказал депутат.

Возможность бронирования ФЛП

По словам Наталухи, предлагаемая депутатами модель предусматривает возможность бронирования физлиц-предпринимателей.

"И третье: у нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса. То есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тысяч гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тысяч гривен за кого-то, кто воюет", – объяснил народный избранник.

"О нашей модели, я думаю, что до конца этого месяца будет зарегистрирован законопроект соответствующий в Верховной Раде Украины. Это не будет в рамках законопроекта о мобилизации", — анонсировал Наталуха.

Он добавил, что вместе с коллегами поддерживает мобилизацию, но их "философия состоит в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, следовательно, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат".

Концепция бронирования по уплате налогов

Напомним, в Кабмине заявили, что рассматривают концепцию бронирования по уплате налогов. Это касается тех, кто получает зарплату от 35 тыс. грн; платит НДФЛ – 6,3 тыс. грн и ЕСВ – 7,7 тыс. грн; айтишников (именно резидентов "Дия сити") при уплате НДФЛ — 6,3 тыс. грн. Предлагается разрешить бронировать работников всем предприятиям, а не только критически важным. Главное условие – компания должна работать в "белую" и платить налоги в госбюджет.

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