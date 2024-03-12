Бронювання за гроші: є два варіанти, до Ради внесуть законопроєкт

Нардепи пропонують запровадити сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади та зарплати.

У Верховній Раді планують до кінця березня зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Політики розглядають дві моделі бронювання.

Про це голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив у коментарі "Суспільному".

Нардеп нагадав, що про ідею бронювання від мобілізації за гроші заговорили ще наприкінці січня.

Бронювання за гроші – дві моделі

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"Про те, що є якби дві моделі. Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч (гривень зарплати – ред.). І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв", – розповів Наталуха.

Він уточнив, що розмір цього військового збору – 20 тис. грн за кожну заброньовану особу.

"Це дві базові моделі. Відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тис. грн вона не передбачає фізосіб-підприємців, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге: оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яка сьогодні становить трохи більш як 20 тис. грн", – розповів нардеп.

Він додав, що така ініціатива може бути сприйнята досить неоднозначно. Так, опоненти мобілізації можуть скаржитися: "Мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину".

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Модель бронювання зі сплатою додаткового військового збору за кожну заброньовану особу

Водночас політик звернув увагу на позитивний аспект моделі бронювання зі сплатою збільшеного військового збору. Так, вона може "вибілити" зарплати, які виплачуються "в конвертах", задля бронювання працівників. Однак, за словами Наталухи, ця модель не має на меті "вибілення" зарплат.

"Ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили", – сказав депутат.

Можливість бронювання ФОПів

За словами Наталухи, пропонована депутатами модель передбачає можливість бронювання фізосіб-підприємців.

"І третє: у нас немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах, що напевно дозволяє говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу. Тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тисяч гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тисяч гривень за когось, хто воює", – пояснив народний обранець.

"Щодо нашої моделі, я думаю, що до кінця цього місяця буде зареєстрований законопроєкт відповідний у Верховній Раді України. Це не буде в межах законопроєкту про мобілізацію", – анонсував Наталуха.

Він додав, що разом з колегами підтримує мобілізацію, але їхня "філософія полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації і, значить, пришвидшить ротацію і демобілізацію наших солдатів".

Концепція бронювання за сплатою податків

Нагадаємо, в Кабміні заявили, що розглядають концепцію бронювання за сплатою податків. Це стосується тих, хто отримує зарплату від 35 тис. грн; сплачує ПДФО – 6,3 тис. грн і ЄСВ – 7,7 тис. грн; айтівців (саме резидентів "Дія сіті") за умови сплати ПДФО – 6,3 тис. грн. Пропонується дозволити бронювати працівників усім підприємствам, а не лише критично важливим. Головна умова – компанія повинна працювати в "білу" та сплачувати податки до держбюджету.

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