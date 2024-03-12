В Росії помер брат Путіна – ЗМІ (фото)

У Росії на 91-му році життя помер Євген Путін – двоюрідний брат президента Володимира Путіна. Їхні батьки Володимир і Михайло були рідними братами. Про причини та обставини смерті не повідомляється.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Євгена Путіна поховали 10 березня. Наприкінці лютого він відзначив своє 90-річчя у Суздалі у будинку свого сина Михайла, пише IvanovoNews.

Родина Путіних / Фото: IvanovoNews

Родина Євгена Путіна жила в Іваново до 2002 року і переїхала до Москви після приходу Володимира Путіна до влади.

Син Євгена Путіна Михайло обіймає посаду заступника голови правління "Газпрому" і входить до правління компанії. Дочка Євгена Путіна Анна зараз має прізвище Цивільова, вона одружена з губернатором Кемеровської області Сергієм Цивільовим.

Нагадаємо, вранці 12 березня стало відомо про прорив кордону російськими добровольцями у Бєлгородській та Курській областях. Легіон "Свобода Росії" записав звернення до росіян та Путіна.

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