В России умер брат Путина – СМИ (фото)

В России на 91-м году жизни скончался Евгений Путин – двоюродный брат президента Владимира Путина. Их родители Владимир и Михаил были родными братьями. О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается.

Об этом пишут российские СМИ.

Евгения Путина похоронили 10 марта. В конце февраля он отметил свое 90-летие в Суздале в доме своего сына Михаила, пишет IvanovoNews.

Семья Путиных / Фото: IvanovoNews

Семья Евгения Путина жила в Иваново до 2002 года и переехала в Москву после прихода Владимира Путина к власти.

Сын Евгения Путина Михаил занимает должность заместителя председателя правления "Газпрома" и входит в правление компании. Дочь Евгения Путина Анна сейчас имеет фамилию Цивилева, она замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Напомним, утром 12 марта стало известно о прорыве границы российскими добровольцами в Белгородской и Курской областях. Легион "Свобода России" записал обращение к россиянам и Путину.

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