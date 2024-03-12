В России умер брат Путина – СМИ (фото)

Стало известно о смерти Евгения Путина.
В России на 91-м году жизни скончался Евгений Путин – двоюродный брат президента Владимира Путина. Их родители Владимир и Михаил были родными братьями. О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается.
Об этом пишут российские СМИ.
Евгения Путина похоронили 10 марта. В конце февраля он отметил свое 90-летие в Суздале в доме своего сына Михаила, пишет IvanovoNews.
Семья Евгения Путина жила в Иваново до 2002 года и переехала в Москву после прихода Владимира Путина к власти.
Сын Евгения Путина Михаил занимает должность заместителя председателя правления "Газпрома" и входит в правление компании. Дочь Евгения Путина Анна сейчас имеет фамилию Цивилева, она замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
Напомним, утром 12 марта стало известно о прорыве границы российскими добровольцами в Белгородской и Курской областях. Легион "Свобода России" записал обращение к россиянам и Путину.
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