Дроны атаковали Тернопольскую область: поврежден объект инфраструктуры

Ночью 12 марта российские беспилотники атаковали Тернопольскую область. В Кременецком районе поврежден один из объектов инфраструктуры. Погибших и травмированных нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной военной администрации.

"Сегодня ночью в результате атак враждебными БПЛА типа "Shahed" произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью во время атаки дронов в ближайшем населенном пункте к поврежденному объекту инфраструктуры приостановили электро- и газоснабжение. По состоянию на семь часов электричества возобновили питание в населенном пункте.



"В Кременецком районе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Все структуры действуют в соответствии со своими полномочиями. Просим не приближаться к месту чрезвычайного происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара враждебными БПЛА", — подчеркнули в ОВА.

Как сообщалось, ночью во время воздушной тревоги в соседней Хмельницкой области произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках. Силы ПВО сбили четыре дрона.

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