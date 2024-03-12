РФ атаковали юг Украины дронами и ракетой: что известно

В ночь на вторник, 12 марта, российские оккупанты атаковали южные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" и ракетой Х-59.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что в течение 2,5 часа. подразделения ПВО отражали атаку российских беспилотников. Было уничтожено восемь БпЛА: два – на Херсонщине, четыре – на Николаевщине, а два – вышли из нашей операционной зоны в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены.

Кроме того, во время этой атаки россияне совершили пуск ракеты Х-59 с самолета тактической авиации – из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Подразделениями ПВО воздушная цель была уничтожена над морем.

"Попадания не допущены", — подчеркнули военные.

Как сообщалось, ночью 12 марта Россия массированно атаковала Украину дронами, применив 22 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены.

Читайте также: