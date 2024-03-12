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Россия ночью массированно атаковала Украину: сколько дронов сбило ПВО

Россия ночью массированно атаковала Украину: сколько дронов сбило ПВО

Дроны-камикадзе / Фото: ТСН.ua

Россия пыталась атаковать Украину 22 беспилотниками-камикадзе.

В ночь на 12 марта страна-агрессорка Россия нанесла удар дронами "Shahed" по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Силам ПВО удалось сбить 17 из 22 дронов врага.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

Напомним, около 1 ночи в большинстве областей, по данным Воздушных сил, объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских ударных дронов. Также была угроза применения баллистического вооружения.

Как ранее сообщалось, в ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

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