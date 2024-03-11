Три попадания: стали известны подробности обстрела Харькова

Данных о пострадавших не поступало.

Ночью в 01:00 россияне обстреляли Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". Под удар попал Слободской район города.

Об этом сообщили в полиции региона.

Разрушения получили два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля.

"Зафиксировано три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями. В результате вражеских ударов произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки под обстрелами врага из авиации, РСЗО, артиллерии, минометов, БПЛА находились Харьков, Волчанск, село Огирево. В результате обстрелов были разрушены и повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Напомним, ночью оккупанты снова устроили атаку по Украине. ПВО сбила 15 вражеских дронов. В Одесской области есть попадания.

Читайте также: