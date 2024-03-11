Оккупанты давят на двух направлениях: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

В Украине на фронте на протяжении суток на фронте произошло 64 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отразили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и восточнее Временного Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отбили 3 атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки противник совершил четыре безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

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