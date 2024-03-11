Оккупанты продвигаются под Авдеевкой — ISW (карта)

В районе Авдеевки продолжаются позиционные бои.
Российские оккупанты недавно немного продвинулись к северо-западу от Авдеевки, в том числе возле Бердичев и возле Орловки.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 марта.
Отмечается, что позиционные бои продолжались:
- под Бердичами,
- к западу от Авдеевки возле Орловки и Тоненько,
- юго-западнее Авдеички у Первомайского, Северного и Невельского.
"Под Бердичами действуют подразделения российской 24-й гвардейской бригады спецназа (Главное разведывательное управление Генштаба (ГРУ)). На авдеевском направлении действуют подразделения 1-й "Славянской" мотострелковой бригады "ДНР", — говорится в отчете.
Напомним, ранее в ISW рассказали, что оккупанты устроили тактическую неожиданность в районе Авдеевки.
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