Окупанти просуваються під Авдіївкою - ISW (мапа)

У районі Авдіївки тривають позиційні бої.
Російські окупанти нещодавно трохи просунулися на північний захід від Авдіївки, зокрема біля Бердичів і біля Орлівки.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 березня.
Зазначається, що позиційні бої тривали:
- під Бердичами,
- на захід від Авдіївки біля Орлівки і Тоненьке,
- на південний захід від Авдіїчки біля Первомайського, Сіверного та Невельського.
"Під Бердичами діють підрозділи російської 24-ї гвардійської бригади спецназу (Головне розвідувальне управління Генштабу (ГРУ). На авдіївському напрямку діють підрозділи 1-ї "Слов’янської" мотострілецької бригади "ДНР", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, раніше в ISW розповіли, що окупанти влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки.
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