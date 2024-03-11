Окупанти просуваються під Авдіївкою - ISW (мапа)

Російські окупанти нещодавно трохи просунулися на північний захід від Авдіївки, зокрема біля Бердичів і біля Орлівки.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 березня.

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Зазначається, що позиційні бої тривали:

під Бердичами,

на захід від Авдіївки біля Орлівки і Тоненьке,

на південний захід від Авдіїчки біля Первомайського, Сіверного та Невельського.

"Під Бердичами діють підрозділи російської 24-ї гвардійської бригади спецназу (Головне розвідувальне управління Генштабу (ГРУ). На авдіївському напрямку діють підрозділи 1-ї "Слов’янської" мотострілецької бригади "ДНР", - йдеться у звіті.

Бої під Авдіївкою 10 березня 2024. ФОТО: ISW

Нагадаємо, раніше в ISW розповіли, що окупанти влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки.

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